El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Luis Ángel Gómez

¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?

Los estudios explican el avance del virus hasta llegar a Europa y los casos excepcionales de infección en humanos

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

La «influenza aviar» o H5N1 ha sido detectado en España en aves silvestres y «algún caso» en domésticas, indica el Ministerio de Sanidad, que ... advierte que se realiza una «vigilancia permanente» por la «gran capacidad que tienen de mutar». Este virus de la influenza A puede tener alta patogenicidad, y representa un importante riesgo pandémico, según diversos artículos científicos publicados recientemente. Comenzó hace dos décadas en un corral del sudeste asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5 Fallece un hombre en un accidente de tráfico de madrugada en Grado
  6. 6

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades
  9. 9

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental
  10. 10 Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?

¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?