El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. R.C.

El presidente de la Conferencia Episcopal dice que la renuncia del obispo de Cádiz «puede ser aceptada próximamente»

Luis Argüello asegura que León XIV está «informado» de la investigación por abusos al titular de la diócesis de Cádiz y Ceuta

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:58

Comenta

El Papa León XIV ha afrontado hoy la situación del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, del que la semana pasada se supo que ... está siendo investigado por el Vaticano por un supuesto caso de abusos sexuales a menores, durante la reunión que ha mantenido en la Santa Sede con los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Según ha asegurado tras la cita el presidente del episcopado y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, «podría ser aceptada próximamente» la renuncia de Zornoza, de 76 años, que ya presentó al Papa su solicitud para jubilarse al cumplir los 75, como marca el derecho canónico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los efectos de la tromba de agua en Avilés: calles anegadas, carreteras cortadas y parkings inundados
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  6. 6 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  7. 7 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  8. 8 El Sporting se encuentra un punto ante el Eibar
  9. 9

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  10. 10 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El presidente de la Conferencia Episcopal dice que la renuncia del obispo de Cádiz «puede ser aceptada próximamente»

El presidente de la Conferencia Episcopal dice que la renuncia del obispo de Cádiz «puede ser aceptada próximamente»