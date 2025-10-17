El público escolar pone una nota alta al FIMP de Siero El evento lúdico-educativo se consolida como lugar de encuentro entre el alumnado del concejo con las nuevas tecnologías

La plaza cubierta de La Pola vivía en la mañana de ayer su segunda jornada convertida en aula de aprendizaje y juego con las nuevas tecnologías para decenas de escolares. Esa es la propuesta de la segunda edición de la Feria de Videojuegos, Ocio Digital e Industria Indie (FIMP), impulsada por el Instituto Tecnológico de Barredo con el patrocinio de EL COMERCI0 y la colaboración de las consejerías de Ciencia y Tecnología, y de Cultura, además del consistorio sierense.

Al mediodía, alumnado de cuatro grupos de 5º curso del colegio público Celestino Montoto participaban en talleres de robótica, impresión 3D, realidad aumentada y virtual o practicaban con diversos videojuegos. «Los niños se lo están pasando muy bien, pero no solo es lo lúdico, es una manera de motivarles para que aprendan y a los docentes se nos dan ideas para que las apliquemos en actividades del aula», explicaba una de las profesoras presentes, Ana Vanessa Iglesias.

La valoración de los peques era igual de positiva. Así, Cayetana Castro expresaba que «la realidad aumentada mola mucho» y su compañero Mario Sánchez elogiaba el «juego de fútbol con drones y los robots, es muy divertido participar con mis amigos y amigas», mientras Isabel Cueli declaraba que «me han encantado la realidad virtual de snowboard y las consolas que no tengo en casa» y Marta Blanco aseguraba que «lo mejor ha sido poder, programar, me gusta más que jugar».

Para la coordinadora de actividades, Clara Díaz «este año ha triunfado la realidad virtual, el fútbol con drones y la creación de mundos en 3D. Los chavales se lo están pasando genial y a la vez concentrados en aprender más en los talleres tecnológicos».