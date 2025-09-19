El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un buceador explora el pecio del Britannic, barco hospital británico hundido cerca de la isla griega de Ceos en 1916. AFP

Recuperan objetos del Britannic, el hermano del Titanic hundido en Grecia

Transformado en buque hospital en la Primera Guerra Mundial, se fue pique en 1916 y fue encontrado por Jacques Cousteau en 1975

Julio Arrieta

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:03

Más de un siglo después de su hundimiento en 1916, el HMHS Britannic, conocido como el hermano menor –en edad, no en tamaño– del célebre ... Titanic, ha vuelto a ser noticia. Un equipo de buceadores liderado por el historiador británico Simon Mills y bajo la supervisión del Ministerio de Cultura de Grecia, ha logrado recuperar por primera vez un conjunto de objetos del pecio, situado a 120 metros de profundidad en el mar Egeo, cerca de la isla de Ceos. Entre los artefactos rescatados se encuentran una campana, un farol de señalización, azulejos de cerámica de un baño turco y unos prismáticos, según informaron las autoridades griegas este lunes. Estos hallazgos, que serán exhibidos en un nuevo museo de antigüedades submarinas en el puerto del Pireo, marcan un hito en la exploración de este transatlántico que acabó su breve historia convertido en buque hospital, hundido por una mina en la Primera Guerra Mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  5. 5

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  6. 6

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  7. 7 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  8. 8

    El boicot a Israel pone en cuestión los contratos del Principado de Asturias con la mayor farmacéutica del país
  9. 9 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  10. 10

    Duro Felguera ultima la venta de su sede en Gijón y prevé mudarse a Langreo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Recuperan objetos del Britannic, el hermano del Titanic hundido en Grecia

Recuperan objetos del Britannic, el hermano del Titanic hundido en Grecia