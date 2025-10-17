El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos

La Ertzaintza rescata a la anciana, que se encontraba encerrada por su hijo de 60 años en una habitación con la puerta atada con cuerdas

Ainhoa de las Heras

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:37

Comenta

Una anciana de 84 años ha ingresado en el hospital de Basurto con un grave deterioro físico y psíquico después de encontrarla encerrada en una ... habitación de su caserío en Bilbao, entre basura y animales muertos, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. Su hijo, I.A.A., de 60 años y con antecedentes policiales, con el que supuestamente convivía y que permanece en paradero desconocido para la Policía, está siendo investigado por los delitos de detención ilegal, ya que la puerta del dormitorio de la mujer estaba atada con cuerda para que no pudiera salir, además de abandono de familiar y maltrato animal. Mantenía en la casa a media docena de perros en pésimas condiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  3. 3 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  4. 4 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  5. 5 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  7. 7 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  8. 8 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  9. 9 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  10. 10

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos

Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos