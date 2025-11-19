El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado febrero para hablar del CNIO.

Reunión extraordinaria en el CNIO para analizar la denuncia de un supuesto desfalco

La ministra de Ciencia anuncia que el nuevo gerente informará sobre la antigua gestión del centro, tras salir a la luz un supuesto desvío de 25 millones en contratos

R. M. S.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:11

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reunirá de forma extraordinaria el próximo 25 de noviembre para analizar la situación del centro, ... tras las informaciones que denuncian un supuesto desfalco de 25 millones de euros en contratos públicos a lo largo de 18 años.

