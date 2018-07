Revilla: «Y de repente, cuando se hace de día, el ciudadano no está y va armado» El presidente de Cantabria considera que «algo ha fallado» en el operativo de la Guardia Civil, que llegó a tildar de «chapuza» en las redes sociales AGENCIAS Miércoles, 18 julio 2018, 16:28

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que «algo ha fallado» en el operativo desplegado por el hombre que se atrincheró en su casa en Turieno (Camaleño) y que disparó a los agentes, y ha recalcado que es una persona armada y «altamente peligrosa», por lo que confía en que sea localizada.

Revilla ha explicado en declaraciones a los periodistas que le han pedido «por favor» que retire que lo que ha pasado es una «chapuza», como manifestó públicamente tras conocer que el hombre pudo huir pese al cordón policial que había en torno a su vivienda. «Lo he retirado, quizás me he excedido un poco (...). Pero algo ha fallado, lo explicarán. Yo tengo el mejor concepto de la Guardia Civil, pero a lo mejor alguien algún día no lo hace bien, como no lo hacemos los demás y nos critican», ha destacado el presidente.

Revilla ha señalado que ha estado «al pie de esa noticia desde anoche» y que el alcalde de Camaleño, Óscar Casares, que es de su partido, el PRC, le ha mantenido informado. «Ya por la noche había un despliegue policial impresionante, todo aquello lleno de focos, un tiroteo que aquello parecía Vietnam... se calculan 150 tiros oídos», ha comentado el jefe del Gobierno.

Revilla ha recordado que el hombre también disparó y alcanzó en un pie a uno de los guardias que rodeaban su casa. «Y de repente, cuando se hace de día, el ciudadano no está y va armado. Yo he dicho que algo ha fallado, ya sé que a los políticos se nos puede decir de todo, pero si algo no funciona... Me dicen que es que no le habrán querido disparar, pero si han pegado 150 tiros al aire, ¿los han tirado al aire para amendrentarlo?», ha abundado.

«La gente está muy preocupada»

La huida del atrincherado de Turieno ha causado un gran impacto entre los vecinos. El alcalde de Camaleño, Óscar Casares, ha señalado que tras pasar «toda la noche con nervios», la situación «ahora es casi peor», porque «se ha escapado». «La gente está muy preocupada», ha afirmado el alcalde (PRC) en declaraciones a Efe y ha apuntado que ahora «toda la comarca está nerviosa» y no solo Turieno.

Según señala el alcalde, desde que el hombre comenzó a disparar con una escopeta sobre la Guardia Civil, a la que él mismo había llamado tras mantener una disputa con su hermano, en Turieno se ha vivido una «noche muy tensa, pensando que le iban a coger», pero ahora «la gente está muy preocupada». «Ha habido un montón de efectivos de la Guardia Civil y lo raro es que se les haya escapado, sin darse cuenta», ha opinado el alcalde. Óscar Casares cree que «va a costar» encontrar al autor de los disparos, porque los alrededores de Turieno son una «zona con muchísimo monte y arbolado», en la que las tareas de búsqueda serán «muy dificultosas».

Para Casares, «sorprende» que haya protagonizado este «hecho bastante grave». «El siempre ha estado relacionado con drogas y cosas un poco raras, pero que yo sepa no había liado ninguna de este calibre», ha añadido el alcalde.