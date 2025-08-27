El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los Reyes, este miércoles durante su visita a la Casa Parque Natural del Lago de Sanabria para conocer de primera mano la evolución de los incendios. Casa Real

Los Reyes llegan a Sanabria para conocer la última hora y la situación de los incendios forestales

En el Monasterio de San Martín de Castañeda mantienen un encuentro con vecinos que fueron desalojados del municipio el 18 de agosto

N. C.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:19

Los Reyes llegaron este miércoles por la mañana a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, desde donde se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado instalado para conocer la última hora y el estado de situación de los incendios forestales de este miércoles, además de saludar a algunos representantes de los equipos de extinción para agradecer su labor, según recoge Ical.

Aunque la intención inicial era comenzar en el mirador del Cañón de Forcadura, no ha sido posible por el cambio de aire y la poca visibilidad que permite el humo de los incendios que se reavivaron esta semana. Nada más aterrizar, sus majestades saludaron al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde de Galende, Miguel Angel Martos.

También asistieron la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, así como los alcaldes de Trefacio, Porto, Escudero y Doney, y los pedáneos de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago Viejo y Nuevo, Murias, Rábano de Sanabria y Barrio de Rábano.

Igualmente, durante su visita se acercaron al Monasterio de San Martín de Castañeda, donde mantuvieron un encuentro con algunos de los vecinos que fueron desalojados del municipio el 18 de agosto y que regresaron esta semana. También se verán con los representantes de los sectores ganadero, apicultor y de restauración de las pedanías afectadas por el incendio de Porto de Sanabria.

Imagen de Galeria
Los Reyes durante su visita al Parque natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto. EP
Imagen de Galeria
El Rey saluda a los servicios de emergencias desplegados en la zona. Efe
Imagen de Galeria
Los Reyes saludan a una niña pequeña en Sanabria. EP
Imagen de Galeria
La Reina saluda a un grupo de vecinos. Efe

1 /

Posteriormente, en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria se han reunido con autoridades, alcaldes y alcaldes pedáneos de las localidades afectadas para conocer de primera mano los daños sufridos, las necesidades de los vecinos y sus planes de recuperación.

