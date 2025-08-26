El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ricardo León, Miguel Dorado y Miguel Gallo, los Saboreadores de McDonald's en Gijón.

Los Saboreadores de McDonald's en Gijón, listos para la acción

Los ganadores del concurso de vídeos propuesto por EL COMERCIO ya están a disposición de la cadena de restaurantes para degustar sus nuevos productos

E. C.

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 14:15

Han demostrado estar preparados para cumplir los objetivos: degustar de forma gratuita los nuevos productos que vayan llegando a cualquiera de los cinco restaurantes de McDonald's en Gijón. Tras celebrarse este verano el primer concurso de vídeos organizado por McDonald's a través del diario EL COMERCIO y sus plataformas digitales, tres han sido los elegidos por el jurado como ganadores: Ricardo León, Miguel Dorado y Miguel Gallo han sido oficialmente designados como Saboreadores.

¿Su cometido? Probar gratis durante todo un año hamburguesas, bebidas, postres y complementos que sean novedad en los restaurantes de la marca en Gijón y dar su opinión sobre los mismos. Ni más, ni menos. Por el momento, ya se han reunido en el McDonald's del Centro Comercial Los Fresnos, en El Llano, para conocerse y tomar posesión de su cargo. Y qué mejor que demostrar sus dotes como Saboreadores que disfrutando de sus hamburguesas favoritas. Pero esto ha sido solo una toma de contacto. Su misión comenzará en cuanto sean requeridos por McDonald's para que sean de los primeros en saborear las novedades de la cadena. ¿Cuál será su veredicto? Pronto lo sabremos.

