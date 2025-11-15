El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Aspecto de uno de los quesos afectados. Aesan

Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales

La empresa Quesería Rojo Prieto detectó tres lotes afectados y lo comunicó al Principado

P. Á.

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:35

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de toxina estafilocócica en lotes de queso Cabrales de la marca Quesería Rojo Prieto. Ha sido la propia empresa la que detectó tres lotes afectados tras la realización de los controles rutinarios y lo comunicó a las autoridades sanitarias de Asturias.

Datos del producto afectado

  • Nombre de marca/comercial: Quesería Rojo Prieto

  • Aspecto del producto y tipo de envase: quesos enteros envasados en plástico transparente retractilado.

  • Quesos de 2,5 kilos: lotes 08125 y 08225 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026.

  • Quesos de 350 gramos: lote 08125 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026.

Según la información disponible, la distribución inicial de los productos ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Madrid y Murcia, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La Aesan, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. Si ya se ha producido el consumo y se presentan síntomas compatibles con esta toxiinfección, entre los que se incluyen náuseas, vómitos y diarrea, fiebre, eritema dérmico o hipotensión, ha sugerido acudir a un centro de salud.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

