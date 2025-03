Confinadas 500.000 personas en municipios costeros de Murcia

Sergio Navarro y Manuel Buitrago Viernes, 13 de marzo 2020, 17:26 Comenta Compartir

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, decretó este viernes el confinamiento de las «zonas turísticas» de la comunidad autónoma. Una orden que limita la libertad de movimientos en los municipios de San Pedro, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas, y que implica que la población de estos lugares solo podrá salir de sus casas por motivos «laborales, asistenciales y de aprovisionamiento de alimentos y farmacias».

La orden, que se está redactando en estos momentos y se publicará a lo largo del día, tendrá un período de vigencia de 14 días y afecta a las casi 500.000 personas que viven en esos siete municipios, según fuentes de la comunidad. Está motivada por la masiva llegada de ciudadanos procedentes de zonas de riesgo como Madrid. Unos comportamientos que el presidente de la comunidad ha criticado con dureza: «Estamos viendo comportamientos que nos ponen en peligro a todos. Hay una larga serie de personas que se han tomado la cuarentena como unas vacaciones en la costa murciana. La imagen es lamentable e irreponsable». «Hemos visto que una persona con la enfermedad viajó en tren y llegó a la costa, debiendo ser ingresada en el hospital de los Arcos, donde permanece en la UCI y su estado de salud es muy preocupante en estos momentos. Esto es inadmisible», advirtió.

Además, el confinamiento, que restringe todos los movimientos de entrada y salida, también supone el cierre de «establecimientos de ocio, turísticos y culturales». «Es vergonzoso ver que las oficinas de turismo están colapsadas de personas que venían de fuera de la Región», apuntó López Miras. Además, el líder del Ejecutivo autonómico pidió la colaboración de las policías locales de estos municipios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer cumplir la orden, así como de establecer los controles necesarios sobre la limitada movilidad de las personas. «Si no tienen que atender una necesidad básica, quédense en casa. No son vacaciones», apostilló.

«Desgraciadamente estamos viendo que no todos han adoptado una conducta adecuada y responsable. Hoy hemos conocido comportamientos fuera de lugar que nos ponen en peligro», dijo en referencia a las personas que están llegando de la Comunidad de Madrid y otras regiones y que no se someten a la cuarentena en sus viviendas.

En su intervención, López Miras ofreció su «absoluta colaboración con el Gobierno de España» y ofreció su ayuda para aplicar el estado de alarma. También explicó que no puede poner fronteras en la Región porque no le compete. «Somos un país extraordinario y vamos a salir de esta, pero para frenar la epidemia necesitamos la implicación de toda la población», aseguró el presidente de la Comunidad, que también apuntó que no descartan «tomar medidas más drásticas que afecten a toda la Región». Por su parte, el consejero de Salud, Manuel Villlegas, negó que la situación sanitaria esté fuera de control en las zonas costeras.

Castejón pide «calma y responsabilidad»

Tras este anuncio, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, hizo un llamamiento a «la responsabilidad y a la calma» a todos los cartageneros. «Es una medida que apoyamos porque lo que está en juego es la salud de nuestros vecinos», indicó la alcaldesa, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El Consistorio quiso tranquilizar a la población del muncipio y aseguró que «la seguridad de los vecinos está garantizada, ya que se mantendrán todos los servicios de Policía Local y bomberos. Además, esta decisión no afecta a supermercados ni farmacias». La alcaldesa también pidió a los vecinos que sean «responsables, que permanezcan en sus viviendas y que no abandonen sus hogares salvo que sea imprescindible».

El alcalde de San Javier pide «contundencia»

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, también respaldó la decisión sobre el confinamiento de los municipios costeros y reclamó «contundencia» a la hora de limitar la circulación de personas. «Son medidas extraordinarias para momentos extraordinarios», explicó Luengo, que recordó la situación especial del municipio «con un altísimo número de segundas residencias que ahora están siendo ocupadas, en gran medida por turistas madrileños».

Añadió que, «probablemente, faltó pedagogía en un primer momento y no se les advirtió suficientemente del peligro de contagio que puede suponer el desplazamiento de una zona de transmisión como Madrid», por lo que se mostró favorable a la declaración del estado de alarma por el Gobierno central.

El Ayuntamiento de San Javier, que ya suspendió toda la actividad programada y mantiene cerradas las instalaciones municipales, precintó este viernes por la mañana los parques infantiles. «Debemos recordar que no se trata de unas vacaciones, sino de una medida extrema que, aunque incómoda, debemos seguir en un ejercicio de responsabilidad cívica para contener los contagios», concluyó.