El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Turrones y dulces navideños. M. S.
La nutrición que funciona

Protocolo de consumo de dulces navideños de la nutricionista Laura Pire

La nutricionista Laura Pire da una serie de recomendaciones para evitar ganar peso no deseado durante las fiestas navideñas

Laura Pire

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:11

Es un tema muy manido, pero no vamos a perder la oportunidad de comentar la importancia de gestionar bien los festivales navideños un año más. Son cuatro cosas a tener en cuenta, pero es importante analizar si en nuestra casa las costumbres se han hecho obligaciones o si se puede hacer mejor sin merma del disfrute.

1. Los dulces navideños se compran y se guardan hasta los días D y la hora H.

2. No deben usarse para decorar la casa con bandejas y platitos cursis por todas las esquinas. Es muy mono, pero super tentador.

3. A la hora de comprar, es bueno tener en cuenta una ración para todas las fiestas. Por ejemplo, media tableta por persona y Navidad. O una bolsa de eso que nos gusta tanto. Ejemplo: si alguien disfruta del mazapán, que lo haya, pero sin pasarse tres pueblos; quien sea del club del rajalmendra, que se gestione su porción.

4. Si lo usamos como postre de las comidas y cenas más suculentas, es fácil que lleguemos bien saciados y con un poco, sea suficiente. Hagamos que este sea el plan. No los pongamos de aperitivo absurdo en la mesa decorada, por favor.

5. Al que le gusta cocinarlos, que también tenga ya colocada la mercancía antes de empezar con la elaboración. A veces pasa que sobra y se lo come el autor de mala gana, que es lo más gracioso.

Y poco más que no sepáis. Reventar las costumbres, a veces, es sanísimo y en este caso, sobre todo. Gracias a lo nutritivos que son estos alimentos, se utilizan todo el año como complemento nutricional en deportes muy distintos, pero eso es otro tema. La cuestión hoy es que tampoco propongo hundir el negocio del turrón, pero es importante disfrutar sin acumular peso que luego debemos resolver con esfuerzo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  3. 3

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  8. 8

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Protocolo de consumo de dulces navideños de la nutricionista Laura Pire

Protocolo de consumo de dulces navideños de la nutricionista Laura Pire