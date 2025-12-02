Protocolo de consumo de dulces navideños de la nutricionista Laura Pire

Laura Pire Martes, 2 de diciembre 2025, 13:11 Compartir

Es un tema muy manido, pero no vamos a perder la oportunidad de comentar la importancia de gestionar bien los festivales navideños un año más. Son cuatro cosas a tener en cuenta, pero es importante analizar si en nuestra casa las costumbres se han hecho obligaciones o si se puede hacer mejor sin merma del disfrute.

1. Los dulces navideños se compran y se guardan hasta los días D y la hora H.

2. No deben usarse para decorar la casa con bandejas y platitos cursis por todas las esquinas. Es muy mono, pero super tentador.

3. A la hora de comprar, es bueno tener en cuenta una ración para todas las fiestas. Por ejemplo, media tableta por persona y Navidad. O una bolsa de eso que nos gusta tanto. Ejemplo: si alguien disfruta del mazapán, que lo haya, pero sin pasarse tres pueblos; quien sea del club del rajalmendra, que se gestione su porción.

4. Si lo usamos como postre de las comidas y cenas más suculentas, es fácil que lleguemos bien saciados y con un poco, sea suficiente. Hagamos que este sea el plan. No los pongamos de aperitivo absurdo en la mesa decorada, por favor.

5. Al que le gusta cocinarlos, que también tenga ya colocada la mercancía antes de empezar con la elaboración. A veces pasa que sobra y se lo come el autor de mala gana, que es lo más gracioso.

Y poco más que no sepáis. Reventar las costumbres, a veces, es sanísimo y en este caso, sobre todo. Gracias a lo nutritivos que son estos alimentos, se utilizan todo el año como complemento nutricional en deportes muy distintos, pero eso es otro tema. La cuestión hoy es que tampoco propongo hundir el negocio del turrón, pero es importante disfrutar sin acumular peso que luego debemos resolver con esfuerzo.

