Prohíben dos compuestos de esmaltes de uñas por su toxicidad: cómo saber si un producto los lleva Están catalogados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción y llegan a afectar al desarrollo de los bebés durante el embarazo

La Unión Europea ha prohibido el uso en productos cosméticos de dos sustancias muy utilizadas en esmaltes de uñas semipermantentes por ser perjudiciales para la salud. Los compuestos, que están catalogados como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, son el óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina (TPO) y la dimetiltolilamina (DMPT). De esta forma, desde el 1 de septiembre no se puede seguir vendiendo ningún producto que tengan entre sus ingredientes estas dos sustancias que se usan para el endurecimiento de los geles.

Los problemas TPO clasificado como sustancia tóxica para la reproducción: puede dañar la fertilidad o el desarrollo de los bebés durante el embarazo

DMPT Peligrosa por sus posibles efectos carcinógenos

Ambos compuestos son peligrosos para la salud de quienes las usan, e, incluso, para el desarrollo de los bebés durante el embarazo, pero es importante reseñar que el riesgo no es inmediato. «Una aplicación aislada no implica daño, el peligro está en el uso repetido a lo largo del tiempo», explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Claves para reconocer los compuestos tóxicos

Los productos para uñas que contienen estos compuestos se utilizan principalmente a nivel profesional, es decir, en salones estéticos, en geles semipermantentes. No obstante, es posible que se usen a nivel particular y, aunque desde este mes de septiembre ya no sea posible comprarlos, conviene revisar la lista de ingredientes (INCI) de los esmaltes ya adquiridos para asegurarse de que no llevan ni TPO ni DMPT.

En el INCI debemos fijarnos en si aparecen los siguientes ingredientes: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide o su abreviatura TPO o DMPT, N,N-dimethyl-p-toluidine, Dimethyltolylamine...

También es posible consultar en la web de la marca ya que muchas compañías suelen publicar la composición de sus productos. La OCU también aconseja preguntar en el punto de venta o en el salón para comprobar los ingredientes.