Ampliar Dos personas de entre 66 y 69 años reciben la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer EFE

Las 'cinco C' para hacer frente a las dudas sobre las vacunas Un grupo de científicos especializados en salud propone en el 'Journal of the Royal Society of Medicine' un enfoque centrado en la confianza, la complacencia, la conveniencia, la comunicación y el contexto