El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zonas restringidas por el brote de peste procina en el monte catalán de Collserola. EFE

La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana

Un equipo de 80 agentes de la UME se despliega en la montaña barcelonesa de Collserola

Cristian Reino
Alfonso Torices

Cristian Reino y Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:59

Comenta

Cataluña está en alerta por un brote de peste porcina africana, la primera en tres décadas. El foco está puesto en la montaña de ... Collserola, que bordea Barcelona y varios municipios de su área metropolitana y que cuenta con una numerosa población de jabalíes. El brote no afecta a los humanos ni a otras especies animales, pero sí es muy contagioso y en la familia de los puercos tiene unas tasas de mortalidad próximas al 90%. De ahí que el peligro esté en la posibilidad de que 'salte' a las granjas del sector porcino, muy relevante para la economía catalana y española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  6. 6

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  7. 7 Los autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo
  8. 8

    La UME se sumará al cerco a los jabalíes infectados de peste porcina
  9. 9 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana

La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana