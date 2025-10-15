El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Laura Pire, nutricionista: «Cuando en una familia alguien necesita comer diferente, la actitud del resto puede ser fundamental para su éxito»

La nutricionista Laura Pire reflexiona sobre cómo ayudar a un familiar con quien se convive que quiere o necesita cuidarse

Laura Pire

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:03

Cuando en una familia alguien necesita hacer algún tipo de comida especial, diferente o, simplemente, apropiada para tratar una situación de salud que lo requiera, la actitud del resto de las personas que allí conviven puede ser fundamental para el éxito del tratamiento o del cambio de hábitos.

Como esto va de recomendaciones basadas en la experiencia y en la sensatez para poder llevar a cabo un plan a largo plazo, os propongo un par de reflexiones si os veis en esta situación.

En las casas, todos somos igual de importantes. Esta es la idea. Pero se dan situaciones muy típicas que, creo, ya va siendo hora de cambiar y asÍ nos beneficiamos todos.

Cuando el que necesita la mejora alimenticia, pongamos un hijo que debuta como diabético, el cambio de alimentación afecta a toda la familia. Todo el mundo se hace consciente e, incluso, experto.

En cambio, cuando la persona que necesita colaboración para no tener tentaciones en la casa es justamente quien cocina y coordina todo el sistema familiar, es importante apoyar y ayudar a que también pueda mejorar su alimentación y su salud.

Es posible que algunas personas se vean muy reflejadas en este post y esto pueda dar pie a una conversación familiar. Ojalá.

