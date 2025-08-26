Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
La nutricionista Laura Pire alerta sobre los problemas que puede suponer tomar bebidas alcohólicas fermentadas como si fueran un refresco
Laura Pire
Gijón
Martes, 26 de agosto 2025, 18:49
Las bebidas alcohólicas fermentadas no son un refresco. ¿Parece una broma? Pues sí. Agosto del 2025 y todavía muchas personas piensan que no beben porque no toman copas o vino. De verdad que parece de chiste para los más jóvenes y no tanto, pero hay una generación de personas que rondan los 65 -70 años, que creen que realmente no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día porque no les entra el agua o simplemente porque sí. La respuesta suele ser: No, no bebo. De refresco tomo sidra y cerveza. Hala, venga, a tope. ¡Ay madre, pienso yo, si este señor tiene tal o cual problema de salud o tal medicación incompatible!
Hay que decir que históricamente, en las políticas de promoción del producto autóctono, los gobiernos han estimulado el consumo de algunos alimentos de una forma un poco irresponsable sin saberlo. Por ejemplo, el aceite de oliva tan mediterraneo, pero cuando ya sabemos un poco de nutrición sabemos que lo positivo que posee para nuestra salud está contenido en tres cucharadas soperas al día. Más no es mejor. Ahora decidme en cuántas casas se riega alegremente con aceite buenisisimo traído de una cooperativa. Otro típico ejemplo es del jamón ibérico. Con una grasa más saludable que un chuletón de ternera, pero con un contenido de sal que no le conviene a nadie abusar de él, pero este detalle no se comenta. No sabéis las hipertensiones que mejoran restringiendo un poco el consumo libre de jamón. Ahora es cuando me cae un rayo de pata negra. Risas.
El caso es que hoy quiero señalar que cuando vayáis al médico a consultar cualquier problema de salud y os pregunte si bebéis, digais SI, si tomáis habitualmente sidra o cerveza aunque no toméis copas, chupitos o vino en las comidas. Si que es una bebida alcohólica y puede estar interfiriendo en una medicación, por ejemplo, perjudicando el hígado misteriosamente o provocando malas digestiones. Para que sea sin alcohol, tiene que ponerlo claramente.
