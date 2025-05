Laura Pire, nutricionista: «Es un error pensar que tras la menopausia ya no hay nada que hacer a nivel físico» La nutricionista Laura Pire examina los mitos y realidades sobre la menopausia, especialmente los relacionados con el peso y la salud

E. C.

Laura Pire Gijón Lunes, 26 de mayo 2025, 23:17 Compartir

El primero y más cansino de los mitos sobre la menopausia es este: «Hala, guapa, pa Cañamina». Que te manden a este lugar, desguace famosísimo de Gijón, sirve para sugerir el hecho de que a partir de los 45 o 50 años ya no hay nada que hacer a nivel físico y no merece la pena hacer sacrificios para estar bien. Aquí está el error.

El mayor porcentaje de gente que acude a una consulta de nutrición son personas, hombres y mujeres, de edades comprendidas entre los 45 y los 65 y todos mejoran. Incluso hay personas que nunca estuvieron mejor ni pensaron que hubiera un peso ideal para ellos. Disfrutarán en vida esa agilidad y bienestar.

Otra cosa es que con motivo de la menopausia y el 'mariachi hormonal' aparezcan sorpresas como un hipotiroidismo, por ejemplo, que haga que el peso suba como un tiro o haya un cambio en la retención de líquidos y la tensión arterial. Las sensaciones de hinchazón son muy comentadas entre las mujeres y a veces a causa de esas tertulias en las que esta sintomatología se asume como normal acabamos pensando que lo nuestro tiene que ser así. Y resulta que no. Salgamos de este punto muerto haciéndonos una revisión general en analítica hormonal, tensión, parámetros de diabetes, etc. y si hay ahí algo fuera de sitio, habrá que tratarlo para volver a funcionar bien y conseguir lo que queramos. Que esta no sea la excusa.

«Duermo poco, el día se hace más largo, tengo más hambre y pico más». Si es necesario, la terapia hormonal cuando hay muchos síntomas funciona genial para recuperar el sueño. No dejes de consultarlo.

Cuéntanos tu razón para no volver a tu peso adecuado o a tu forma física de cuando estabas ágil y ya verás como no es la menopausia.