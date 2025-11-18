Laura Pire, nutricionista: «Este es el truco de los que mantienen el peso»
La experta en nutrición ofrece sus consejos para que las comidas copiosas no afecten a nuestro estado físico
Laura Pire
Gijón
Martes, 18 de noviembre 2025, 12:44
Es una cuestión de fe. Y no es broma porque realmente hay que confiar en que realmente funciona para practicar esto durante unas semanas y notar así como es posible hasta incluso adelgazar si continuamos comiendo bien en la siguiente comida o toma. No hay más truco.
Lo que pasa es que muchas personas no se lo creen o no tienen paciencia para comprobarlo. Os garantizo que funciona. Si después de una comida especial tenemos la posibilidad de volver a cierto orden, el cuerpo activa sus sistema para deshacerse del exceso además de que el estómago mantenga su tamaño y no lo entrenemos a tener más capacidad.
La prueba es que cuando volvemos de un fin de semana lleno de comidas y cenas opíparas, el lunes podríamos seguir comiendo más tranquilamente. Incluso tenemos más hambre. Por eso es tan interesante ajustarse bien a cantidades y orden los primeros días de semana y vaya cómo se nota el «deshichón» rápidamente.
Si esto lo aplicamos a lo cotidiano, donde por sorpresa te encuentras en una reunión con comida especial o cena, hacer la siguiente comida ya aligerando con verduras y pequeñas porciones de proteína, sin saltarsela por supuesto, es una práctica que tiene premio en el medio plazo. Ese es el truco de los que mantienen el peso.