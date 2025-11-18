Laura Pire, nutricionista: «Este es el truco de los que mantienen el peso»

Laura Pire Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 12:44 Compartir

Es una cuestión de fe. Y no es broma porque realmente hay que confiar en que realmente funciona para practicar esto durante unas semanas y notar así como es posible hasta incluso adelgazar si continuamos comiendo bien en la siguiente comida o toma. No hay más truco.

Lo que pasa es que muchas personas no se lo creen o no tienen paciencia para comprobarlo. Os garantizo que funciona. Si después de una comida especial tenemos la posibilidad de volver a cierto orden, el cuerpo activa sus sistema para deshacerse del exceso además de que el estómago mantenga su tamaño y no lo entrenemos a tener más capacidad.

La prueba es que cuando volvemos de un fin de semana lleno de comidas y cenas opíparas, el lunes podríamos seguir comiendo más tranquilamente. Incluso tenemos más hambre. Por eso es tan interesante ajustarse bien a cantidades y orden los primeros días de semana y vaya cómo se nota el «deshichón» rápidamente.

Si esto lo aplicamos a lo cotidiano, donde por sorpresa te encuentras en una reunión con comida especial o cena, hacer la siguiente comida ya aligerando con verduras y pequeñas porciones de proteína, sin saltarsela por supuesto, es una práctica que tiene premio en el medio plazo. Ese es el truco de los que mantienen el peso.

Temas

La nutrición que funciona