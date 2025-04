Moderna afirma que su proyecto de vacuna genera anticuerpos en mayores

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 30 de septiembre 2020, 12:16 Comenta Compartir

La empresa de biotecnología Moderna, una de las más avanzadas en el objetivo de encontrar una vacuna contra la covid-19, informó este martes de que su proyecto es seguro y que genera una respuesta inmunológica importante entre los adultos y las personas mayores, según los resultados de la fase 1 de su ensayo clínico, realizado entre un grupo de 40 adultos de edad avanzada.

La mRNA-1273, nombre con el que se conoce al proyecto de vacuna de Moderna, «puede generar anticuerpos neutralizantes en ancianos y adultos mayores a niveles comparables con (los registrados en) jóvenes adultos», según datos provisionales publicados en la revista 'The New England Journal of Medicine'.

«Estos datos provisionales de la Fase 1 sugieren que la mRNA-1273 puede generar anticuerpos neutralizantes en adultos mayores y ancianos a niveles comparables a los de los adultos más jóvenes», reiteró en el comunidado de la empresa Tal Zaks, director médico de Moderna.

La fase 3 de Moderna, la etapa final previa a la aprobación en la que el proyecto se prueba en grupos de más de 500 voluntarios, está también en marcha y sus primeros resultados podrían conocerse a finales de este año.