Claves para diferenciar una relación sana de una dinámica que me hace daño

Lucía Feito Oviedo Miércoles, 7 de mayo 2025, 09:38

En ocasiones, dentro de una relación, puede aparecer una sensación difícil de nombrar: algo que no encaja del todo, una incomodidad persistente, una duda que se instala en el cuerpo, aunque la mente intente justificarla.

Nos preguntamos: ¿Estoy en una relación sana? ¿O hay algo que no estoy viendo? ¿Es normal sentirme así? ¿O he aprendido a normalizar dinámicas que, en el fondo, me hacen daño?

Hoy quiero ofrecerte algunas claves para ayudarte a poner palabras y claridad a esas sensaciones. Porque una relación de pareja debería ser, sobre todo, un espacio de bienestar, de crecimiento y de respeto mutuo.

Aunque todas las relaciones atraviesan momentos difíciles, hay señales que nos indican si estamos en un vínculo que nos sostiene o en uno que poco a poco nos apaga.

Este artículo no busca señalar culpas, sino acompañarte a mirar con honestidad y compasión hacia ti misma/o y hacia lo que mereces.

Una relación sana se siente así: Puedes ser tú misma/o sin miedo a ser juzgada/o.

Hay espacio para tus emociones, incluso las difíciles.

Hay respeto mutuo: en los límites, en las decisiones, en los tiempos de cada uno.

Te sientes segura/o, escuchada/o, acompañada/o.

No hay necesidad constante de demostrar tu valor para ser querida/o.

Una dinámica que te daña emocionalmente puede sentirse así: Sientes que caminas sobre cáscaras de huevo para no molestar.

Dudas constantemente de ti misma/o o de tu percepción de la realidad.

Hay manipulación sutil: culpabilización, invalidación, silencios prolongados como castigo.

La relación está llena de altibajos emocionales: momentos muy intensos seguidos de frialdad o distancia.

Sientes miedo o ansiedad frecuente sobre cómo reaccionará tu pareja.

¿En qué se parecen el narcisismo y una relación dañina?

A veces, una persona con rasgos narcisistas puede generar dinámicas muy similares a las de una relación de daño emocional: falta de empatía, necesidad de control, necesidad de ser el centro.

La diferencia clave está en el impacto sostenido en tu bienestar: cuando una relación te va apagando poco a poco, algo importante está pasando.

Claves para construir una relación auténtica y sana: Comunicación honesta : sin miedo a expresar lo que sientes.

Respeto a la individualidad : cada uno puede crecer y desarrollarse sin sentirse limitado.

Apoyo mutuo : alegría en los éxitos del otro, consuelo en los momentos difíciles.

Resolución de conflictos desde el cuidado : discutir no es destruir, es buscar entenderse.

Espacios propios y compartidos: tiempo para ti, tiempo para el otro y tiempo juntos.

Recuerda: una relación auténtica no se siente como una batalla para ser suficiente. Se siente como un lugar seguro donde poder ser tú, con tus luces y tus sombras.

Si al leer esto algo resuena en ti, si sientes que mereces más paz y más cuidado, escucha esa intuición, siempre es posible construir relaciones más sanas.