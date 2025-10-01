El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miércoles con Lucía Feito, psicóloga

Rupturas de pareja: no es lo mismo con hijos que sin ellos

«Las rupturas con hijos también pueden convertirse en una oportunidad para aprender nuevas formas de relacionarse y demostrar a los niños que, incluso en momentos difíciles, los adultos pueden cuidarse y cuidarlos», afirma la psicóloga Lucía Feito

Lucía Feito

Lucía Feito

Oviedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:38

Las separaciones nunca son fáciles. Romper un vínculo supone cerrar un capítulo de la vida, reorganizar rutinas y reconstruir la propia identidad. Sin embargo, no todas las rupturas de pareja son iguales: el hecho de tener hijos en común marca una diferencia decisiva en cómo se vive y se gestiona este proceso.

Cuando no hay hijos en común

En estas rupturas, el proceso suele centrarse en aspectos individuales:

  • Elaborar el duelo.

  • Reconstruir redes de apoyo.

  • Redefinir proyectos personales.

  • Cerrar emocionalmente la relación.

La pareja puede desvincularse con mayor libertad, reducir el contacto al mínimo o incluso eliminarlo, ganando autonomía para reorganizar su vida.

Cuando hay hijos en común

La ruptura no implica una desvinculación completa, sino que transforma el vínculo: la relación de pareja termina, pero comienza (o se intensifica) la relación como madre y padre de los mismos hijos, que requiere coordinación, comunicación y respeto mutuo.

Esto añade retos emocionales y logísticos:

  • Gestionar el dolor propio mientras se protege el bienestar emocional de los hijos.

  • Evitar conflictos delante de ellos para no involucrarlos en la ruptura.

  • Organizar tiempos, rutinas y responsabilidades parentales de forma equitativa.

  • Mantener coherencia educativa aunque las familias se dividan en dos hogares.

Los niños necesitan sentir seguridad y estabilidad; aunque la pareja se separe, su papel como padres debe mantenerse sólido y respetuoso.

Una oportunidad para crecer

En mi experiencia, las rupturas con hijos también pueden convertirse en una oportunidad para aprender nuevas formas de relacionarse y demostrar a los niños que, incluso en momentos difíciles, los adultos pueden cuidarse y cuidarlos.

Claves prácticas para gestionar mejor la ruptura cuando hay hijos

  • Hablar con los hijos juntos y con sinceridad, adaptando el lenguaje a su edad, sin entrar en reproches ni detalles innecesarios.

  • Separar el rol de pareja del rol de madre/padre: aunque la relación termine, la parentalidad continúa y necesita colaboración.

  • Planificar rutinas básicas (colegio, actividades, horarios) para que los niños sientan estabilidad.

  • No usar a los hijos como mensajeros en los conflictos con la expareja.

  • Buscar apoyo profesional (mediación familiar, terapia de pareja o individual) si la comunicación se complica.

  • Cuidar de uno mismo para poder acompañar bien a los niños.

Cada ruptura es única y no existe una fórmula universal, pero pedir ayuda a tiempo puede marcar la diferencia entre un proceso destructivo y uno más saludable para toda la familia.

