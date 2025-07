Lucía Feito, psicóloga: «Para muchas personas, comer no es solo alimentarse, sino también un campo de batalla interno»

Nombra la emoción . Poner palabras ayuda a regular: «Siento culpa» no es lo mismo que «Soy un desastre». La emoción no te define.

2

Conecta con el origen . Pregúntate: ¿Qué creencias tengo sobre comer? ¿Quién me enseñó que esto estaba mal? ¿A qué le tengo miedo (engordar, no gustar, descontrolar…)? Esto te ayuda a entender que no es el trozo de tarta el problema, sino lo que representa para ti.