Coronavirus en Asturias | Los sanitarios asturianos denuncian la «falta de material en plena pandemia»

Eva Fanjul Gijón Martes, 17 de marzo 2020, 16:13 Comenta Compartir

«Luchamos en primera línea y necesitamos medios y se nos está dando a cuentagotas», asegura Felipe Piedra delegado de acción sindical de Sanidad del Sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF. La organización manifiesta su «profunda preocupación» ante la situación que está atravesando la Sanidad asturiana «en plena crisis de pandemia por el coronavirus y que, según todas las previsiones, no ha llegado a su punto de mayor incidencia». Piedra advierte del «profundo malestar» de los profesionales sanitarios y asistenciales de diferents Áreas Sanitarias del Principado por «la aparente falta de material de protección -mascarillas y guantes de forma aislada o equipos de protección individual (EPIs)- que les obliga a realizar asistencia sin protección alguna en determinados centros y puestos». En concreto señala «el traslado de pacientes positivos por el hospital sin guantes ni mascarilla, recepción de pacientes en Centros de Salud en las mismas condiciones, falta de mamparas acristaladas protectoras, no se habilitan en algunos centros asistenciales dispositivos de barrera que garanticen la distancia de seguridad», entre otras cuestiones. Afirma que en algunos casos se ven obligados a atender «en bata y ropa de calle a los pacientes en algunos centros de Salud». Por este motivo, «no es de extrañar la cifra de 140 sanitarios aislados y que aumentará de forma exponencial si no se facilita material de autoprotección a todo el personal.

Reprochan la «falta de transparencia de la Gerencia del Sespa»y de «información», que «no ofrece información clara y precisa» a los profesionales y con la que «no hay comunicación directa desde el inicio de la crisis». Si realmente existe stock de material, este «debe estar disponible para su uso según protocolo» insiste. Añade que, además, «aún no hay directrices claras» desde los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales sobre el personal con enfermedades crónicas, embarazadas, inmunodeprimidos o con hijos o personas dependientes a su cargo. Exigimos que al personal sanitario y no sanitario se le respeten los mismos derechos que al resto de trabajadores de la Administración. Desde el CSIF exigen que «se habiliten los mecanismos para proteger al personal de riesgo sin mermar la capacidad asistencial del Sistema Sanitario». Entre ellos, «la reorganización y supresión de consultas e intervenciones no urgentes, reasignación de funciones al personal, reorganización de turnos», enumera.