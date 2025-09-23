El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un joven cruza una calle con la vista puesta en el móvil. R. C.

Siete de cada diez peatones muertos por atropello no habían cometido ninguna infracción

El 58% de los peatones fallecidos en siniestros viales en 2023 había consumido alcohol, drogas o psicofármacos, lo que mermó sus posibilidades de reacción

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:40

Los peatones son los usuarios más vulnerables en el ámbito de la seguridad vial, pero en los últimos años están aún más expuestos a los ... atropellos por la proliferación de carriles-bici, de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP), y hasta por el uso de los teléfonos móviles y auriculares que los distraen mientras caminan, a veces con fatales consecuencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  5. 5 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  6. 6 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  7. 7 Se acabó el modelo clásico: el cambio que llega al examen teórico de conducir
  8. 8 Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo
  9. 9 Hombre de mediana edad recién separado, el perfil más reacio a utilizar preservativo
  10. 10

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siete de cada diez peatones muertos por atropello no habían cometido ninguna infracción

Siete de cada diez peatones muertos por atropello no habían cometido ninguna infracción