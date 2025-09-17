El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los agentes de la Guardia Civil que ha trabajado en las batidas.

Encuentran sin vida al montañero perdido en el pico Gilbo de Riaño

La familia denunció su desaparición desde la mañana del martes y agentes del Greim de Cangas de Onís se habían incorporado a su búsqueda

Dani González

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:15

El dispositivo de búsqueda en el pico Gilbo ha localizado el cuerpo sin vida del montañero perdido cuya desaparición se denunció este mismo martes. La Guardia Civil ha encontrado al fallecido en las inmediaciones del pico Gilbo. Un helicóptero de rescate ha procedido a recuperar el cuerpo y trasladarlo a Riaño.

Efectivos del Greim de Cangas de Onís se habían incorporado a la búsqueda del hombre, de 68 años, extraviado desde la mañana del martes en el entorno del pico Gilbo, en la localidad leonesa de Riaño.

El miércoles por la mañana, la Guardia Civil se puso en contacto con el 112 para activar un dispositivo de búsqueda en el entorno de esta conocida montaña, anexa al embalse de Riaño, para localizar a este montañero.

El aviso de su desaparición lo dio la propia familia, que no había conseguido contactar con él desde la mañana del martes, cuando le situaban en el entorno del Gilbo. El vehículo del desaparecido fue localizado en el aparcamiento de inicio de la ruta.

La búsqueda se centró en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón, y en ella participaron el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil de Sabero con uno de sus helicópteros y un dron, así como los efectivos del Greim de Asturias.

