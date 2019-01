La Guardia Civil desmiente el bulo sobre Julen que circula por WhatsApp José Roselló, padre de Julen, es acompañado por Juan José Cortés, padre de Mariluz. / EFE La familia del pequeño pide que no se difundan bulos ni se reenvíen mensajes que circulan en redes sociales sobre el rescate EL COMERCIO Gijón Jueves, 24 enero 2019, 17:14

Mientras un equipo de 300 personas trabaja día y noche para rescatar a Julen después de que se precipitara al pozo de Totalán, en Málaga, el pasado día 13, una cadena de Whatsapp circula por los teléfonos móviles. El mensaje apunta a una teoría alternativa sobre lo ocurrido que estaría investigando la Guardia Civil, algo que el Instituto Armado ha desmentido acusando a quienes lo difunden de «tontos del bulo».

«¿Has recibido este mensaje por WhatsApp o Facebook? Es falso. Los tontos del bulo se han superado a sí mismos con un texto inverosímil, doloroso y calumnioso. No creas, no difundas, no retuitées. Todo sin descanso ni desaliento por Julen», escribe la Benemerita en su cuenta de Twitter, confirmando que se trata de una información sin credibilidad alguna.

Por su parte, según publica 'Diario Sur', el padre del menor, José Roselló, ha afirmado que «tendrán que responder en un juzgado de todas estas difamaciones y de la información falsa. No tiene perdón de Dios lo que están haciendo. Con lo que hemos pasado y con lo que estamos pasando...».

Algunos extractos del mensaje

«Lo que vais a leer a continuación la G.C. ha prohibido a los periodistas y a la TV que lo publiquen:

[…]

El Domingo, el primo del Padre de Julen le llama y le dice; oye, que inaguro la obra, tráete a la parienta y que nos haga una paella mientras me ayudas a preparar en el agujero una cosa ilegal.

(Que ya que me he gastado el dinero en la perforacion vamos a darle un uso alternativo).

[…]

Posibles opciones ilegales de lo que estaban haciendo en el agujero

(3 Distintas, elije tu favorita, solo una)

1° Guardería para almacenar droga al lado de la futura casa, como es muy hondo, hay que rellenarlo hasta la mitad con escombros).

2° Usarlo simplemente para tirar escombros de la obra y así no tienen que pagar un camión para que se los lleven.

3° Tirar sedimentos al fondo y con el agua de la lluvia ya tenemos un pozo ilegal.

[…]

Los hombres vuelven y siguen tirando escombros (4 o 5 carretillas que equivalen a los metros del tapón) sin saber que se ha caído el niño.

Julen muere por la caída sobre el de los escombros, se forma un tapón con material distinto al del túnel según cuentan topógrafos (escombros/hormigón/barro)

[…]

Antes de que llegue la guardia Civil, el Padre y el Primo se inventan que solo se ha caído y así ellos no serán culpables de homicidio involuntario y además cobrarán una indemnización del pozo ilegal ( que según ellos no estará sellado).

Al inventarse la version a toda prisa el primo y el padre no coinciden al 100% y la policía sospecha.

[…]

Lo que se pretende simulando una caída accidental al pozo es justificar una muerte por contusión y cobrar una indemnización por no sellar el agujero ( El pocero no tiene pruebas de que lo selló, es su palabra contra la suya)».

