El rey del cachopo, desaparecido Imágenes del hostelero recobidas en la página SOS Desaparecidos. El controvertido hostelero César Román Viruete se encuentra en paradero desconocido desde el pasado mes de julio ELCOMERCIO.ES Sábado, 27 octubre 2018, 21:29

El controvertido hostelero César Román Viruete, autoproclamado rey del cachopo y que llegó a regentar cinco sidrerías en Madrid con este producto asturiano como estrella, se encuentra desaparecido desde el pasado mes de julio.El Cierre Digital.

De origen vasco, aunque afincado en Madrid, César Román Viruete, dueño de la cadena A Cañada Delic, no ha dejado ninguna pista a sus familiares de su posible paradero, por lo que han iniciado su búsqueda por diversas vías, entre ellas el portal de búsqueda SOS Desaparecidos. Su desaparición ha coincidido además con un extraño suceso: el hallazgo de un torso quemado dentro de una maleta en una nave del barrio madrileño de Usera que César Román había alquilado y donde había anunciado la construcción del 'Palacio del cachopo'.

El pasado 13 de agosto se encontraron estos restos calcinados, que corresponden a una mujer. Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma. La Policía Nacional comprobó luego que el fuego no había sido accidental, sino premeditado para tratar de hacer desaparecer el cuerpo. La trayectoria empresarial de César Román Viruete estuvo marcada por la polémica. En ella acumuló demandas por impago de salarios y deudas con la seguridad social. Pero la más conocida de sus polémicas tuvo lugar precisamente por su proclamación como rey del cachopo a través de un vídeo en el que señalaba como ganador de un controvertido concurso al que el sector de la gastronomía no concedió ninguna legitimidad. De hecho, su victoria llegó a conocerse como el #cachopogate. Sin embargo, la campaña le sirvió para continuar llenando sus establecimientos y abriendo nuevas sidrerías de su franquicia. No obstante, en poco tiempo el emporio se reveló como un gigante con pies de barro. Ahora, la extraña desaparición de su propietario ha añadido a su polémica figura elementos de una crónica de sucesos aún sin cerrar.

