El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La madre de Teresa, Blanca Llamazares, habla con sus abogados antes de entrar en la sala del juicio. Luis Hidalgo
Juicio por el asesinato de su expareja en Bruselas

«Estaba ciego por el amor, era una obsesión»

El ex guardia civil acusado del asesinato de Teresa Rodríguez alega que actuó en un estado de «agitación» y pide perdón a la familia de la víctima

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Casi tres años han hecho falta para que dé comienzo el juicio contra el ex guardia civil César A. C., autor confeso del asesinato de ... su expareja, la vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares, de 23 años, en su piso de Bruselas. La sala de audiencias del Palacio de Justicia de la capital belga ha acogido este jueves la primera jornada del juicio, en la que ha declarado el acusado, para quien el Ministerio Fiscal pide cadena perpetua por un delito de asesinato con premeditación. «Estaba tan fuera de mí que no sabía lo que hacía», ha afirmado César A. C., quien durante la sesión ha pedido perdón a la familia: «Os pido perdón por el terrible acto que cometí. Me va a costar mucho entender por qué lo hice y jamás llegaré a perdonarme».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  4. 4 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  7. 7 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  8. 8 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Estaba ciego por el amor, era una obsesión»

«Estaba ciego por el amor, era una obsesión»