R. C.

Despliegue policial en Sevilla por un hombre atrincherado en el interior de una vivienda

Se investiga si esta persona podría estar relacionada con la muerte de un hombre por arma de fuego este sábado en Dos Hermanas

EP

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:27

Comenta

Un hombre se habría atrincherado este lunes en el interior de una vivienda en Brenes (Sevilla). Según informan fuentes policiales a Europa Press, un operativo se encuentra desplegado en el exterior del edificio.

Se investiga si esta persona podría estar relacionada con la muerte de un hombre por arma de fuego este sábado en Dos Hermanas (Sevilla). La Policía Nacional detenía al presunto autor del homicidio, y al hermano de la víctima tras salir a la calle con una katana «pidiendo justicia» por el crimen, según confirmaron fuentes policiales.

La Policía ha informado que se mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos del homicidio.

