La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid

Caos en el centro turístico de Madrid. Un hombre se ha atrincherado durante varios minutos en un edificio de la Gran Vía madrileña y amenazando ... con hacer explotar varias bombonas de butano para hacer saltar por lo aires el inmueble. La Policía Nacional, que ha desplegado en la zona numerosas unidades, finalmente ha logrado reducirle.

Los efectivos del CNP han acordonado los alrededores del edificio de la calle Montera, colindante a Gran Vía y en cuya tercera planta se había hecho fuerte el individuo. Parte de los accesos a la parada de metro de Gran Vía han quedado clausurados. La Policía también ha enviado a la zona un negociador para intentar hacer desistir de sus intenciones al individuo.

Los servicios de emergencia igualmente han desplegado varias ambulancias y equipos de paramédicos en esta zona, quizás uno de los cruces más concurridos de la ciudad y lugar de paso de miles de turistas.