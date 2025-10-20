Tragedia en Huesca: una montañera navarra de 27 años y su perro mueren tras precipitarse en el Pico de las Neveras La familia de la joven alertó a los servicios de emergencia después de que no regresara a su domicilio

Una montañera navarra de 27 años falleció este domingo, 19 de octubre, tras precipitarse en el Pico de las Neveras, en Panticosa (Huesca). Junto a su cuerpo fue encontrado también el de uno de sus dos perros, con los que realizaba la marcha.

La Central 062 recibió un aviso a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Navarra a las 10 horas de este domingo, después de que un familiar informara de que la joven había salido el día anterior para realizar una ruta por la zona de Baños de Panticosa acompañada de sus dos perros y no había regresado a su domicilio. Su vehículo fue localizado en el paraje de Casa Piedra de Baños de Panticosa.

Se activaron de inmediato efectivos del GREIM de Panticosa, junto con la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras varios vuelos de reconocimiento, a las 15.10 horas, la montañera fue localizada sin vida en una zona de difícil acceso, junto a uno de sus perros, también fallecido.

Durante las labores de evacuación del cuerpo, las condiciones meteorológicas fueron especialmente adversas, con fuertes vientos que dificultaron el operativo. El cuerpo fue trasladado en helicóptero hasta la helisuperficie de Panticosa, donde esperaban los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

El segundo perro que acompañaba a la montañera no ha sido localizado. En el operativo han participado el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca, un médico del 061 y patrulla de la Guardia Civil.