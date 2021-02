El incendio que afecta a Navarra y Guipúzcoa puede ser provocado El fuego que empieza a ser estabilizado y ha quemado más de 300 hectáreas ALICIA DEL CASTILLO Domingo, 21 febrero 2021, 20:50

El incendio originado durante la mañana del sabado en Bera (Navarra) se encuentra desde primera hora de este domingo ya estabilizado, tal y como informa SOS Deiak. Gracias al cambio de dirección del viento, la situación permanece estable en Endarlatsa (Guipúzcoa), único foco del fuego activo, a la espera de que la lluvia lo sofoque. El Gobierno Vasco ha desactivado el plan de emergencia ante incendios forestales. Además la Diputación informa de que el fuego ha quemado más de 300 hectáreas en Guipúzcoa, aunque «para las próximas horas se espera lluvia y cambio de la dirección del viento, lo que será de gran ayuda». Así lo confirman las previsiones de Euskalmet para las próximas horas.

También se ha reabierto la carretera N-121-A y la Gi-3455, en ambos sentidos. Además, a las 19.30 horas el Gobierno Vasco ha desactivado el Plan de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, algo que ya había hecho minutos antes la Comunidad Foral de Navarra .

Los vecinos de caseríos y viviendas del barrio Bidasoa de Irun han comenzado a volver a sus casas a primera hora de esta mañana, una vez que los bomberos han asegurado que «no están comprometidas». La atención principal se centra ahora en el parque natural de Peñas de Aia. Por seguridad, las autoridades han pedido a la ciudadanía que no se acerque a dicho entorno ni a la zona del incendio. La Ertzaintza está desalojando a los excursionistas que habían acudido hoy a la zona de picnic de Erlaitz, por precaución y ante la cercanía de uno de los frentes aún activos del incendio de la zona de Endarlatsa.

Según indican fuentes de la Diputación, el foco principal, el de Pagogaina, está más o menos entre Endarlatsa y Aiako Harria, de ahí que se haya procedido a desalojar a los excursionistas. Desde el Ayuntamiento de Irun hacen un llamamiento para que la gente no acuda a este lugar.

Aunque el incendio de Endarlatsa está estabilizado todavía no se encuentra controlado totalmente y sigue habiendo focos activos. Durante la noche han bajado el viento y las temperaturas, lo que ha ayudado mucho a estabilizar el incendio. El Gobierno Foral ha estimado por su parate que se han quemado cerca de 1.600 hectáreas en Navarra durante este incendio originado en su territorio.

A primera hora del domingo se han sumado a las labores de extinción 34 militares de la UME. Los caseríos de Irun más próximos a Navarra fueron desalojados durante la tarde del sábado «por precaución». En total fueron 38 caseríos del barrio Bidasoa de Irun, según explicó la diputada foral de Gobernanza, Eider Mendoza.

Sobre el origen del siniestro, el alcalde de Bera, Aitor Elexpuru, ha dicho esta mañana que la principal sospecha sobre el origen del fuego que sigue activo en la zona de Endarlatsa es que fuera provocado. El primer edil ha afirmado que los dos primeros se desataron prácticamente a la misma hora, sobre las 9.30 horas del sábado, en dos puntos distanciados, uno en la zona de Montoia en Lesaka y otro en Villabuena en Bera.

Según Elexpuru, las dos zonas donde se detectaron los primeros focos no son de pastizal, sino que se trata de zonas con menos arbolado y por lo tanto no parece que el origen del incendio haya sido la quema descontrolada, como en un principio se pensó. Elexpuru, no obstante, ha dicho que hay abierta una investigación de los bomberos y de la policía foral y que serán ellos quienes determinen el origen del incendio.