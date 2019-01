El padre de Julen, el niño que cayó a un pozo en Málaga: «Me da fuerzas saber que voy a ver a mi hijo con vida»

El padre del pequeño Julen, José Roselló, insistió ayer en que mantiene la esperanza de ver a su hijo con vida, que es lo que en estos momentos le da fuerzas. Así lo aseguró por la mañana, mientras los trabajos de rescate del menor continuaban sin descanso en la Sierra de Totalán, donde hay desplegados numerosos efectivos y medios materiales. Precisamente, Roselló recordó que, si se ha quejado en algún momento, ha sido de la falta de medios materiales al inicio del rescate, pero nunca del compromiso de los efectivos. «Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que nos están ayudando», afirmó.

Se refirió al padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés, que se ha desplazado hasta Totalán para acompañar a los progenitores de Julen, Vicky García y el mencionado José Roselló. «Me ha dado fuerzas para estar aquí. Muchos me dicen que son padres y que me entienden, pero solo se lo puede imaginar el que ha pasado por esto. Juan José me puede mirar a los ojos y decirme que sabe por lo que estamos pasando», manifestó.

Roselló señaló que es consciente de que las labores de rescate de su hijo están avanzando: «Ahora están trabajando y estoy viendo un poco de luz». El padre del pequeño Julen añadió que, desde la desaparición de su hijo, las horas están siendo eternas y que parece que llevan meses en el lugar donde se encuentra el pozo. Asimismo, expuso que Vicky «está rota» y que ambos están «muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí lo antes posible».

Ahora insiste en que espera que las tareas de rescate no decaigan hasta que saquen al pequeño con vida del pozo. «Estoy muy agradecido, no pararemos hasta que saquemos a mi niño de donde está», ha aseverado. Finalmente, el padre de Julen hizo referencia a la información que trascendió ayer sobre el hallazgo de ADN del menor en el pozo. «Confirma que está ahí, es algo que nosotros ya sabíamos, no es ninguna sorpresa», concluyó. Por su parte, Juan José Cortés explicó que acudió a Totalán para apoyar a la familia. En este sentido, relató que la noche anterior acompañó a los padres de Julen a su casa para que se asearan y regresar a la sierra, «ya que no quieren moverse de la zona por si hay alguna noticia».