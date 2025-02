La misteriosa muerte del «Hombre de Somerton» regresa a la actualidad 70 años después

Miércoles, 19 de mayo 2021, 16:42 Comenta Compartir

¿Por qué la aparición de un cadáver anónimo en una playa australiana se convirtio en un enigma de carácter internacional que, setenta años después, las autoridades están dispuestas a esclarecer? El Misterio del Hombre de Somerton vuelve a nuestras días tras la decisión de exhumar su cadáver para averiguar con las técnicas actuales quién era aquel sujeto que amaneció sin vida y en extrañas circunstancias a lado del mar.

La intriga se alimentaba de varios elementos circunstanciales. Parece que su muerte fue fruto de un veneno indetectable, el fallecido portaba un libro que parecía contener un código secreto. Carecía, además de documentación, y su muerte se produjo en plena Guerra Fría. Las especulaciones viajaron de Australia al mundo.

El «Hombre de Somerton» fue encontrado el 1 de diciembre de 1948 en la playa autraliana del mismo nombre. Llevaba un traje impecable con corbata y un maletín con prendas de vestir sin etiquetas y varias escrituras crípticas. Entre ellas, un trozo de papel rasgado con las palabras en farsi «está terminado».

De «aspecto británico», tendría en torno a 40 años. Medía 1.80 y presentable un envidiable aspecto atlético. Su autopsia no reveló grandes datos aunque el patólogo Dwyer, aseguró estar convencido de que su muerte «no fue natural». No halló restos de veneno en el cuerpo pero planteó la hipótesis de que hubiera sido víctima de un barbitúrico o un hipnótico soluble. Su última comida, una empanada, no lo contenía.

Su foto recorrió el mundo entero pero nadie en el planeta afirmó saber quién era. Así que fue enterrado en el cementerio de Adelaida bajo una lápida con la leyenda «persona desconocida». La tierra que yacía desde entonces sobre él ha sido removida y el cadáver rescatado para investigar de nuevo el misterio y darle una salida.

Los científicos esperan extraer muestras de ADN de los restos para reconstruir el perfil del misterioso extraño e identificarle o al menos conocer su procedencia. La fiscal ha permitido recuperar el cuerpo dado el «fuerte interés público» del caso.