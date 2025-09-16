Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
Dos de los efectivos se encuentran graves tras el derrumbe del techo del local por la fuerte humareda y las altas temperaturas que se han alcanzado
Martes, 16 de septiembre 2025, 15:03
Nueve bomberos del Ayuntamiento de Madrid resultaron heridos, dos de ellos de carácter grave, la mañana de este martes durante las labores para extinguir un ... violento incendio declarado en la cocina en el restaurante El Ñaño, en el número 1 de calle la calle Amador de los Ríos en el barrio de Chamberí, en Madrid, contiguo a la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Según han explicado fuentes de Emergencias, el incendio, ya extinguido en su totalidad y que se inició a las 12:30 horas en la cocina del restaurante, provocó una «gran cantidad de humo y calorías en el interior del local». Las altas temperaturas y la virulencia de las llamas hicieron ceder el techo del local, atrapando a varios efectivos del cuerpo municipal de Bomberos, que tuvieron que ser rescatados por sus propios compañeros.
Los dos bomberos que resultaron con heridas de carácter graves fueron traslados al hospital de La Paz, mientras que el resto de afectados, con pronóstico de carácter leve, fueron atendidos por los servicios sanitarios desplazados a la zona y luego llevados a ese mismo centro sanitario.
En el momento de iniciarse el siniestro, el restaurante se encontraba cerrado al público, aunque había varios trabajadores del local trabajando en la cocina. Según el testimonio de éstos, el fuego se originó tras la explosión en la campana extractora al encender los fogones para comenzar a preparar los platos del 'menú del día'.
Hasta el lugar se desplazaron 18 dotaciones de bomberos y a15 unidades del Samur-Protección Civil, siete de ellas ambulancias asistenciales, dada la envergadura que el incendio alcanzó en pocos minutos. Tanto es así, que los Bomberos desalojaron de las dependencias de Interior a empleados y altos cargos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, mucho de los cuales son asiduos a este restaurante especialista en comida latinoamericana, particularmente en gastronomía ecuatoriana.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.