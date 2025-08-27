El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cada vez son más las personas que viajan a Asturias para surfear o aprender a surfear. E. C.
El surf en Asturias, un reclamo para turistas

En busca de las olas por la costa de Asturias

El surf se mantiene al alza como uno de los reclamos para visitar el Principado

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:50

Es más que un deporte y, por eso, son cada vez más los que deciden viajar con su tabla en busca de las mejores olas ... cada verano. Escuelas, campeonatos y alojamientos especializados reúnen a los aficionados de esta actividad que lleva años ganando espacio en la costa asturiana y hoy es uno de los grandes atractivos turísticos de la región. Playas como San Lorenzo, Salinas, Rodiles o Xagó ofrecen posibilidades para distintos niveles, y la comunidad que han creado en torno a este deporte las han situado en el mapa como uno de los destinos favoritos para expertos y principiantes.

