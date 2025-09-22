El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Laceros sin uniforme atrapan a un perro callejero en una ciudad de Marruecos. Sociedad Protectora de Animales de Marruecos (Société Protectrice des Animaux du Maroc / Spa du Maroc)

A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos

Asociaciones y protectoras denuncian el sacrificio masivo de canes para limpiar el país de animales vagabundos antes del Mundial de 2030. «Los están abatiendo de forma cruel»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:15

Marruecos ha declarado la guerra sin cuartel a sus perros callejeros, un exterminio en toda regla para las asociaciones animalista que, sin embargo, las autoridades ... magrebíes justifican por los problemas de salud pública que generan los canes, sobre todo por la transmisión de enfermedades infecciosas como la rabia. Pero ha sido la crueldad de las matanzas lo que ha alcanzado eco mundial conmocionando a todos. Hay vídeos y fotografías que ponen los pelos de punta. Perros moribundos encenagados en sangre o hacinados en jaulas diminutas; cadáveres de canes tiroteados (se aprecian los agujeros de las balas en el lomo) y arrumbados como basura en los vertederos; laceros sin uniforme ensañándose sin escrúpulos con los indefensos animales, que aúllan aterrorizados… un salvajismo que empaña la imagen que el país africano quiere presentar de cara al Mundial de Fútbol de 2030, del que es coorganizador junto a España y Portugal.

