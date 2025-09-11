El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yeray Rodríguez pasea junto a su madre Patricia Martín en una calle de Lasarte-Oria Gorka Estrada

El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

El Gobierno vasco recurre ante el TSJPV el fallo de una jueza de Donostia que condenaba a Osakidetza a costear los gastos realizados en un hospital privado tras ser denegado en el sistema público

Aitor Ansa

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:58

Yeray Rodríguez es un chaval de 15 años de Lasarte-Oria que vive una situación muy especial. Mide apenas 1,39 metros de altura y ... no pasa de los 34 kilos de peso. Es decir, lo equivalente a un niño de 8 o 9 años. En su casa lo tienen claro. Apenas crece y necesita que le administren la hormona de crecimiento para poder asemejarse a alguien de su edad. Sus padres llevan dos años batallando con Osakidetza para que financie un tratamiento que en estos momentos están costeando de manera privada. El Departamento de Salud considera que el menor no cumple los requisitos necesarios para que se le suministre este medicamento y ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la sentencia de un juzgado de Donostia que condenaba al Gobierno vasco a hacerse cargo de los casi 16.000 euros que los padres del niño llevan abonados para tratar a su hijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  4. 4 El xatu milagro de Fontaciera
  5. 5 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  8. 8 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años
  9. 9

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  10. 10

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales