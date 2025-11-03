Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a siete años de cárcel a un padre y su hijo y a otro tercer varón por la detención ilegal

Irene Quirante Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:57

Un secuestro de tres días por una deuda de 50 euros. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un padre y su hijo, así como a otro tercer acusado, por retener en su piso a un hombre tras descubrir que se había quedado sin dinero para pagarles la droga que le habían facilitado. Durante el cautiverio, la víctima recibió una ristra de golpes y los captores enviaron fotografías a los familiares, una de ella con un cuchillo jamonero colocado en el cuello, para intentar cobrar 1.000 euros por liberación.

Según el testimonio del perjudicado, vivió una pesadilla que tuvo su origen en una deuda de 50 euros. De acuerdo con la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, los hechos ocurrieron en abril de 2022. El hombre se había desplazado unos días a Málaga con un amigo que, de acuerdo con su relato, se acabó esfumando con todas sus pertenencias. Lo descubrió después de que hubiera estado en la casa de los captores, a los que debía dicha cantidad por la droga que le habían suministrado.

El perjudicado, según declaró en dependencias policiales y luego en sede judicial, volvió al piso y les explicó que había sufrido el robo y que no tenía manera de contactar con esa persona. De inmediato, estos individuos cambiaron su actitud y le dijeron que no podría salir de ahí hasta que no les pagase lo que debía. Ahí empezó su calvario, que se prolongó desde el 11 de abril hasta el día 14.

Rescate

Durante esos tres días, según ha quedado probado para la Audiencia Provincial, recibió una ristra de golpes, principalmente por parte de los dos acusados más jóvenes, que le dejaron el rostro y parte del cuerpo llenos de hematomas. Puestos de común acuerdo, los tres procesados contactaron con sus hermanos, a quienes pidieron dinero por su rescate. La cantidad la fueron subiendo hasta fijar el precio de su liberación en 1.000 euros.

Para amedrentar a los familiares de la víctima, les hicieron llegar fotografías y vídeos del hombre mientras lo agredían, en los que aparecía con un ojo completamente morado o con un cuchillo jamonero colocado en su cuello. Además, recibieron numerosas llamadas en las que les insistían en que el perjudicado no saldría de allí vivo a menos que pagaran.

La víctima fue liberada en el domicilio a los tres días en una operación que la Policía Nacional puso en marcha después de que uno de los hermanos pusiera el secuestro en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además de arrestar a los tres individuos, intervinieron el teléfono a través del que pedían su rescate y el cuchillo que habían fotografiado para presionar a la familia.

Para los magistrados, ha quedado probado que los tres individuos cometieron un delito de secuestro tras ponerse de común acuerdo para obtener un beneficio ilícito, así como otro de lesiones leves. De acuerdo con el fallo, tendrán que cumplir la pena de siete años de cárcel por la detención ilegal y pagar una multa que ronda los 360 euros por las lesiones, además de indemnizar al perjudicado en la cantidad de 3.300 euros.