El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un acto en Madrid. EP

Tres de cada diez menores sufren ataques sexuales y uno de cada cuatro violencia de pareja

Las principales víctimas son las chicas, los adolescentes LGTBI, los niños con discapacidad y los menores migrantes, según el primer macroestudio español sobre violencia en la infancia

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:40

Comenta

El primer gran estudio oficial realizado en España para destapar la dimensión real de todas las clases de violencia contra la infancia y la adolescencia ... confirma lo que ya se intuía. Se trata de una lacra de enormes proporciones, que en la mayoría de las ocasiones permanece oculta por la insuficiencia de medidas de detección precoz y de persecución y por unas muy extendidas infradenuncia y ley del silencio a las que contribuyen tanto la edad de las víctimas como la pasividad de los propios entornos familiares y personales, que en gran parte de las ocasiones incluyen al agresor o agresores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  4. 4

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  5. 5 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  6. 6 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  7. 7 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  8. 8 El Real Oviedo destituye a Paunovic
  9. 9 El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tres de cada diez menores sufren ataques sexuales y uno de cada cuatro violencia de pareja

Tres de cada diez menores sufren ataques sexuales y uno de cada cuatro violencia de pareja