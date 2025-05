Elena Cuervo, abogada: «Al alquiler de habitaciones acuden muchas personas por necesidad, pero es una asignatura pendiente en materia de regulación»

El primer problema es determinar si este tipo de arrendamientos queda comprendido dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos o si, por el contrario, aplica el Código Civil. Si bien la respuesta no es unánime, la mayor parte de los juristas se inclinan por entender que están excluidos de la primera y, por tanto, su regulación se sujeta al Código Civil. Esto supone que los inquilinos no pueden exigir algunos derechos muy importantes como la duración mínima del contrato de cinco años y las posteriores prórrogas por tres años más. La duración será la expresamente acordada por las partes.

Por otro lado en el alquiler por habitación, cuando un inquilino no paga la renta, hay que acudir a la vía judicial para instar un desahucio, no hay atajos. De hecho el mayor porcentaje de desahucios corresponden al alquiler por habitaciones. No es de extrañar si tenemos en cuenta que precisamente es la solución que buscan los trabajadores con rentas más bajas. Mejor pronóstico pueden tener los alquileres de estudiantes cuando sus padres, si cuentan con recursos elevados, los avalan. Sin embargo, los estudiantes no son el perfil preferido por los arrendadores que buscan no tener problemas con sus vecinos.