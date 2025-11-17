Susana Alfageme, abogada: «No compres una mascota, adóptala, pero hazlo bien»

Susana Alfageme Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:48 Comenta Compartir

¿Estás pensando compartir tu vida con una mascota? Si tu respuesta es que sí es posible que o bien esta sea tu primera vez como propietario de un animal o bien notes la ausencia de uno que ya no está y quieras volver a tener un compañero fiel o bien ya tengas uno y quieras ampliar la familia. Cualquiera que sea tu situación, no tengo ninguna duda sobre el primer consejo que te voy a dar: Adopta, no compres.

Puedo darte muchas razones emocionales que sostienen este consejo como, por ejemplo, la que mantiene que los amigos o el amor verdadero no se compran, totalmente cierta por otra parte. Pero prefiero que pienses en una claramente más práctica y realista, por si la parte mas sentimental no te convence al cien por cien. Hay muchos animales abandonados o rescatados que necesitan un nuevo hogar así que vas a poder elegir uno que encaje con tu casa, con tu estilo de vida, con tus preferencias... Además, por si no te has parado a pensarlo, adoptando ayudas a dos animales: por un lado, lo más evidente, al que te llevas contigo, por otro lado, al que puede ocupar su lugar en la protectora o albergue en la que estaba hasta que llegue una persona que, como tú, elija la adopción y le ofrezca un nuevo hogar.

Ahora bien, aunque la adopción es la mejor opción desde cualquier punto de vista si lo que buscas es un animal de compañía que forme parte de tu familia, es también completamente cierto que no puede hacerse de cualquier manera y que actualmente existen normas legales que regulan quién y cómo debe llevarse a cabo. Ten en cuenta que estos animales ya han sufrido un abandono o una situación complicada con su anterior propietario. Se merecen una segunda oportunidad pero que esta sea responsable para no volver a pasar por lo mismo.

Así que, si piensas adoptar, antes que nada tienes que ser muy consciente de la importante responsabilidad que conlleva este paso. Además es una responsabilidad que va a durar varios años, tantos como dure la vida del animal, tantos como los que vas a recibir de amor incondicional, si finalmente te decides. Por eso, antes de acudir a una protectora o a un albergue, antes de sentir un flechazo con un animal y antes de que des el paso definitivo, es importante que conozcas el proceso para que entiendas cada paso y la razón por la que se da. Y a continuación tienes los más importantes:

1 Analiza tu situación

Comprueba que puedes tener un animal, si es tu primera vez, en tu casa. Si estás de alquiler, es preciso revisar el contrato de arrendamiento para ver si está prohibida la tenencia de mascotas en la vivienda. Si vives dentro de una comunidad de propietarios, hay que comprobar igualmente que no esté prohibido en el título constitutivo, aunque esto es francamente muy, muy raro.

2 Elige bien

Piensa en lo que te apetece, en lo que quieres, pero también en lo que realmente te puedes permitir en función de tu vida. Un perro o un gato, una raza u otra, va a depender del tamaño de tu casa, de tu tiempo libre, del nivel de tu actividad física... Por ejemplo, si vives en un piso pequeño, lo ideal es un gato o un perro pequeño, si optas por un perro grande y activo seguro os sentiréis los dos más incómodos.

Fíjate también en su edad y su estado de salud porque esto va a influir en sus necesidades y en sus cuidados veterinarios. Es maravilloso dar una segunda oportunidad a un abuelito o a un animal que tiene una enfermedad, porque lo tienen mucho más difícil, pero debes asegurarte antes que estás preparado para darle la atención extra, personal y económica, que va a necesitar.

Si ya tienes algún otro animal hay que pensar en que sean compatibles. Por supuesto, al principio todo requiere un proceso de adaptación, pero la idea es que todos los miembros de la familia tengan una convivencia armoniosa.

3 Prepara tu casa para su llegada

Cualquier animal va a precisar una serie de elementos en la vivienda: arenero, comederos, correas, comida adecuada, juguetes... Si es tu primera vez con un animal, infórmate bien de sus necesidades y de su cuidado antes de llevártelo a casa.

4. Adopta

Visita los centros de adopción y encuentra a tu mascota. Ahí es donde puedes realizar una adopción con todos los requisitos legales: en los centros públicos de protección animal y en las protectoras registradas. Si has visto alguno en un establecimiento comercial es porque estos pueden ayudar e intermediar en que se produzca la adopción pero los animales no pueden permanecer ni pernoctar en sus instalaciones. Solo si la protectora mantiene un acuerdo de colaboración con una tienda de animales para su alojamiento y exposición podrán mantenerse alojados de forma permanente con una serie de condiciones entre las que se encuentran que todo el proceso de adopción lo lleva la protectora y la tienda no puede percibir pagos ni por la estancia ni por la adopción.

5 El contrato

Tienes que firmar un contrato de adopción. Este contrato debe contener unas cláusulas mínimas. Además deben entregarte toda la información de que se disponga del origen del animal, sus características y un informe del veterinario responsable del centro en que se describan los tratamientos, pautas y cuidados que debe recibir el animal así como las responsabilidades que adquieres como adoptante.

Algunas protectoras, como paso previo, te solicitan que rellenes un formulario con tus datos personales y algunos detalles sobre tu estilo de vida. De esta forma se aseguran de que comprendes tus obligaciones y el animal que buscas es el adecuado para ti. También algunas realizan una entrevista o incluso visitan tu hogar para verificar que el entorno es el adecuado. Sé sincero porque de ello depende que aciertes y que todo vaya perfecto tanto para ti como para tu nueva mascota.

6 La entrega del animal

Te van a entregar a tu mascota identificada y esterilizada o con el compromiso de esterilización en un plazo determinado si hay razones sanitarias que no lo hagan aconsejable en el momento de la adopción. Además el animal ha debido recibir los tratamientos preventivos y curativos preceptivos. La adopción no implica en ningún caso transacción comercial. No te pueden pedir precio ni otro pago pero sí la compensación de los gastos veterinarios básicos. Esta compensación generalmente incluye las vacunas obligatorias, la desparasitación, la esterilización y el microchip de identificación.

Por último, recuerda: un amigo no se compra... se adopta con conocimiento, con respeto y con la firme voluntad de protegerlo bajo el amparo de la ley.

