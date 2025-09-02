El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raphaël Graven, verdadero nombre del 'streamer' francésfallecido el 20 de agosto. EC

Los últimos mensajes del 'streamer' francés muerto en directo: «Me han secuestrado»

La cadena TF1 revela las advertencias que Jean Pormanove hizo a su madre, quien relativiza los maltratos y golpes que su hijo recibió durante un programa que duró 12 días

Enric Bonet

Enric Bonet

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:15

La muerte en directo del 'streamer' francés Jean Pormanove conmocionó a Francia y alimentó el debate sobre la regulación de las plataformas digitales, en concreto, ... la australiana Kick. Este creador de contenido, cuyo nombre real era Raphaël Graven, perdió la vida el 18 de agosto en Niza en medio de una emisión de 12 días, que básicamente consistía en que otros dos 'streamers' (NarutoVie y Safine) se dedicaban a maltratarlo y pegarlo, además de obligarle a tomar drogas. Ellos se defendieron con que se trataba de un guion acordado. Y una autopsia indicó que su deceso no se debió «a la intervención de un tercero».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  2. 2 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  3. 3 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  4. 4

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  5. 5 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  6. 6

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  7. 7

    La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias
  8. 8

    El mayor ejemplar de carabela portuguesa recogido en Asturias medía 28 centímetros de vela y pesaba 250 gramos
  9. 9

    Los expertos alertan: «Podríamos a llegar a tener carabelas portuguesas seis meses al año»
  10. 10 El Real Oviedo apunta a un final de mercado sin entradas o salidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los últimos mensajes del 'streamer' francés muerto en directo: «Me han secuestrado»

Los últimos mensajes del &#039;streamer&#039; francés muerto en directo: «Me han secuestrado»