Valencia rinde homenaje a las víctimas de la dana tras casi un año desde la tragedia

El Teatro Olimpia de Valencia se ha llenado este sábado de emoción, lágrimas y reivindicación durante el homenaje a las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre, un acto organizado por las asociaciones de afectados y familiares que han querido recordar a quienes perdieron la vida y exigir responsabilidades por lo sucedido.

El homenaje ha comenzado con un emotivo recibimiento a cargo de la Nova Muixeranga de Algemesí, que ha dedicado algunos de sus pases a las víctimas. A continuación, la xaranga ha ofrecido un breve homenaje musical, tras el cual Mariló Gradolí, una de las representantes de la asociación, ha dado la bienvenida al público, visiblemente emocionado.

Una de las intervenciones más sobrecogedoras ha sido la de Toñi García, quien perdió a su hija y a su marido en la tragedia del 29 de octubre. «No voy a parar hasta conseguir responsabilidades», ha declarado, alzando la voz. García ha reprochado la falta de reacción de las autoridades aquel día y ha señalado directamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, exigiendo su dimisión y llegando a proclamar: «Mazón, dimisión y a prisión».

Por su parte, Rosa Álvarez, también miembro de la asociación de víctimas, ha querido subrayar que «todo falló», denunciando la «ineptitud de un presidente que no ha asumido responsabilidades». En su intervención, ha afirmado que «Mazón es la persona más miserable del gobierno. «No le queremos en el funeral de las víctimas. Si aquel día se ausentó, queremos que también se ausente hoy», unas palabras que han resonado con fuerza en el auditorio.

El acto ha continuado con el testimonio de Lourdes Boire, que ha recordado con emoción a Rubén Lima Rábago, novio de su hija, fallecido en el barrio de La Torre durante la riada. En ese momento, en la gran pantalla del teatro se han proyectado los nombres de las 229 víctimas que perdieron la vida, en un silencio solo roto por las lágrimas del público.

Más tarde han subido al escenario Mariló y Beatriz Garrote, representante de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, en un gesto de unión entre quienes han sufrido tragedias marcadas por la falta de prevención y la ausencia de justicia. El acto ha continuado con la actuación del cantautor Pau Alabajos, que ha interpretado su emblemática canción «Línia 1», dedicada a las víctimas del accidente de metro de 2006.

Durante la jornada, diversos familiares de las víctimas les han recordado haciendo alusión a todos los momentos vividos junto a ellos. «Esto lo hacemos por todos los que se entregaron al barro.

El homenaje ha culminado con todos los miembros de la asociación y familiares protagonizando un momento de unión en el escenario donde se han abrazado y han mostrado una pancarta con el lema «I ara totes alçem la veu per qui ya no pot alçarla».

La ceremonia cargada de emoción y memoria ha sido también una llamada a la responsabilidad política y moral. Las asociaciones de víctimas han reiterado que no buscan solo recordar, sino también lograr justicia y evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. Cada nombre y apellido hoy ha sido recordado, aplaudido y guardado en el corazón de todos los asistentes. Cada testimonio, cada familiar roto homenajeando a su padre, madre, hija, abuela. Cada carta y mensaje rememoran a los que ya no están, a los que se fueron siendo héroes.

