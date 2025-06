«No vamos a permitir que devuelvan a este país al armario» Pedro Sánchez invita a personas LGTBI+ que no pueden «alzar la voz en sus países», como los húngaros: «España no es Hungría; España es vuestra casa»

José Antonio Guerrero Madrid Lunes, 23 de junio 2025, 15:11 | Actualizado 15:16h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que «no permitiremos» que «nadie» devuelva al armario« a España y encierre todos los avances realizados en materia de derechos e inclusión LGTBI+. El presidente ha pronunciado estas palabras en la intervención con la que ha clausurado el acto conmemorativo del XX aniversario de la legalización del matrimonio igualitario, que se ha celebrado en el Museo del Traje, en Madrid, organizado por el Ministerio de Igualdad y la Federación LGTBI+. Al encuentro han asistido, entre otros, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuyo gobierno se aprobó la ley un 30 de junio de 2025; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y la presidenta de la Federación, Paula Iglesias. Enmarcaba el acto una gran pantalla en la que se podía leer 'Sí histórico. Un país con derechos. Un país con orgullo'.

Sánchez ha aprovechado el acto para recordar que hace 20 años «este país ya eligió avanzar, y no vamos a permitir que lo devuelvan al armario, al silencio o al miedo. España no es Hungría, y permítanme la simplificación porque evidentemente la sociedad húngara merece todo nuestro respeto», dijo en alusión a las políticas restrictivas en materia de derechos LGTBI del primer ministro ultraconservador Viktor Orban. «Pero las calles de Madrid sí serán las de Budapest, porque este Orgullo reivindicamos todo lo que nos queda por conquistar aquí, pero también lo hacemos por todos aquellos que no pueden alzar la voz en sus países. A todos ellos les digo, España es vuestra casa», ha señalado Sánchez.

«Aquí en España hemos aprendido que la libertad no es un destino, es un compromiso diario. Aquí no se retrocede, aquí se avanza, se mira siempre hacia adelante y se vive con orgullo de país y orgullo de su gente», afirmó Sánchez, que tuvo plabras de recuerdo para el fallecido dirigente socialista canario y activista Pedro Zerolo, auténtico artíficie de aquel avance en materia de derechos sociales que ha permitido que en estos dos decenios más de 75.000 parejas del mismo sexo hayan contraído matrimonio.

Sánchez tuvo palabras de agradecimiento para los que hicieron posible aquella medida, tanto los activistas de entonces, los colectivos, las familias, los responsables políticos, y al «voto valiente» de los grupos parlamentarios que apoyaron la revolucionaria reforma legislativa, el del PSOE, el de IU, el de ERC, el del PNV y el de Coalición Canaria. Y citó expresamente los votos a favor de dos diputados de Convergencia i Unió «y una diputada del PP», la única que voto a favor del PP, que fue la malagueña Celia Villalobos. «A todos ellos, gracias. Desde entones No hemos parado, pero queda mucho por hacer».

Sánchez repasó algunos de los logros alcanzados en materia de derechos LGTBI en los últimos años y citó la llamada Ley de Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación, también conocida como 'Ley Zerolo', la Ley para la Garantía de los Derechos LGTBI, la ley Trans y el teléfono arcoíris 028, una línea de atención integral para quienes necesitan ayuda o, apoyo «o simplemente que alguien les escuche sin juzgarles».

«Cada paso que hemos dado ha sido una conquista de libertad», dijo el dirigente socialista, que, además, destacó la reciente proposición de ley del PSOE para castigar en el Código Penal las polémicas terapias de conversión. «Los únicos que deben cambiar son los que odian, los únicos que deben convertirse para encajar en esta sociedad son ellos. Por eso quiero mandar un mensaje a todas las personas LGTBI, a todos aquellos que alguna vez os dijeron que erais un error o que teníais que cambiar, quiero deciros que lo que intentan borrar de ti, hoy lo vamos a proteger por ley», enfatizó.

Apuesta por la diplomacia

Para Sánchez, «España es un país mejor, pero no un país perfecto» y recordó en este sentido la brutal agresión homófoba que terminó con el asesinato de Samuel Luiz en La Coruña, o que aún haya adolescentes «que sienten miedo, que sufren acoso en su instituto o silencio en su casa». Y alertó contra los discursos «que disfrazan el odio de libertad de expresión, que niegan identidades y agitan el miedo».

Aprovechó también para apuntar que tampoco vivimos en un mundo perfecto. «De hecho, nuestro mundo es cada vez más hostil, más bélico, más proclive al conflicto y a la confrontación, más susceptible de sucumbir a los cantos de sirena de guerras que nunca traen nada bueno». Y ante esta situación, reivindicó la diplomacia, el diálogo y el multilateralismo «como la mejor forma de que nuestros pueblos convivan en un planeta que compartimos». «A esos discursos de guerra y de odio», indicó en alusión a los últimos acontecimientos que han puesto en vilo al mundo, «les decimos claramente que podrán hacer mucho daño, como están haciendo, pero que no van a ganar«.

Día de celebración

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que también intervino en el acto, destacó que hoy era un día de «celebración de la libertad y la igualdad», y recordó que aquel salto histórico del 'sí, quiero' de hace 20 años fue también un 'sí, quiero' a más libertad y un 'sí, quiero' a más diversidad. Redondo dijo que el cambio de la ley ha permitido a miles de familias desarrollar su proyecto vital, «incluso a familias de los partidos que votaron en contra de matrimonio igualitario y que la recurrieron al Tribunal Constitucional».

Afirmó, además, que no va a tolerar un paso atrás, antes bien «vamos a dar un salto adelante», y censuró a quienes se niegan a colocar «las maravillosas banderas del orgullo», en alusión a las ciudades que se niegan a colocar el estandarte en los edificios oficiales.

Miedo a los ultraconservadores

Por su parte, la presidenta de la Federación LGTBI+, Paula Iglesias, destacó que la sociedad española se siente en su mayoría orgullosa de los avances conseguidos en materia de igualdad y de diversidad. «Puede parecer que el odio hace más ruido pero nuestra sociedad ya gritó bien fuerte hace 20 años sí a los derechos, sí a la diversidad, sí a una sociedad justa», enfatizó.

Con todo, admitió que no hay tiempo para la complacencia y que es momento de blindar «cada paso alcanzado» y de seguir ampliando derechos porque la verdadera democracia no se mide sólo por las leyes que se aprueban, sino por su capacidad de ejecutarlas, desarrollarlas y de sostenerlas frente a quienes quieren borrarlas o vaciarlas de contenido. «No es un miedo infundado», y citó una encuesta realizada por la Federación, según la cual un 74% de la población LGTBI+ cree que la llegada de un gobierno ultraconservador haría peligrar sus derechos. «Desde aquí mi compromiso y el de toda la Federación Estatal LGTBI+, de no parar en este camino hacia la igualdad real. Os lo debemos. Si hoy puedo estar aquí, si podemos estar aquí, es gracias a todas esas personas que cuando no teníais nada que perder más que la propia vida, que no es poco, la pusisteis por delante para que otras hoy nos podamos poner los mismos zapatos, pero más cómodos y más ligeros. Ahora que tenemos mucho que perder, es el momento de saldar esa deuda histórica, de tomar conciencia, de hacer memoria y de juntas seguir construyendo muros que frenen el odio», concluyó Iglesias.