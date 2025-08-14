El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los miembros de la banda se fotografían con sus banderas en la Gran Vía de Bilbao. E.Col

«No van a parar hasta matar a mi hijo»

El ataque a un joven que se arrojó a las vías del metro el domingo fue obra de una nueva banda juvenil relacionada con un equipo colombiano

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:29

Jason (nombre ficticio) fue operado ayer de las lesiones que se produjo en la rodilla el pasado domingo cuando saltó a las vías del metro ... en la estación del Casco Viejo. Este joven se arrojó allí huyendo de unos sujetos que le perseguían con navajas. Consiguió que no le apuñalaran, pero acabó sufriendo lesiones graves. De hecho, no podía ni ponerse en pie y tuvo que ser ayudado por el personal de seguridad para volver a subir al andén.

