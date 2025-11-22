Zornoza, un polémico gestor que cae por una denuncia de abusos Aterrizó en Cádiz en 2011 y fue un implacable administrador en tiempos de crisis que llegó a despedir a trabajadores de forma irregular

Miguel Aizpuru Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:04 Comenta Compartir

Rafael Zornoza (Madrid, 1949) aterrizó en la Diocésis de Cádiz hace casi tres lustros, en 2011, en plena crisis económica que sacudió especialmente a la provincia andaluza, una de las regiones europeas más afectadas por el colapso de 2008 y con tasas más altas de desempleo y de pobreza.

En ese clima de recortes y austeridad que impregnaba la época, Zornoza llegó con el mandato de salvar los asuntos de tesorería y se lo tomó en serio, llegando a ser un implacable gestor que llegó a despedir de manera irregular a varios trabajadores de la Diócesis y de organismos dependientes, y no dudó en ejecutar desahucios en inmuebles pertenecientes a la Iglesia.

Así, centrado hasta la obsesión en el beneficio económico, se puso en contra a buena parte de la parroquia de fieles y a las comunidades de cristianos de base de la provincia, que le acusaron de ser implacable y olvidarse de los desfavorecidos, llegando incluso a recoger firmas exigiendo su destitución al frente del Obispado gaditano.

Pero lo que ha precipitado su caída no ha tenido que ver con su polémica administración de la Diócesis, sino con un caso de presuntos abusos sexuales tras una denuncia recibida hace cuatro meses en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

En ella, la víctima, menor de edad cuando ocurrieron los primeros abusos, aseguraba que cuando era seminarista en Getafe, Zornoza se metía repetidamente por la noche en su dormitorio para hacerle tocamientos en las partes íntimas y darle besos. Los hechos habrían tenido lugar cuando tenía entre 14 y 21 años, en la década de los 90 del siglo pasado, aunque no fue hasta este pasado verano cuando envió una carta al Dicasterio denunciando lo ocurrido. Fuentes de la Santa Sede consultadas por este diario consideraron «creíble» la denuncia.

Zornoza estaba ya en edad de jubilación apostólica –al cumplir 75 años–, pero todo se ha precipitado en las últimas semanas, tras salir a la luz la denuncia, hasta que el Vaticano ha tomado cartas en el asunto y la decisión de apartarlo, antes incluso de que culminen las investigaciones sobre los hechos.

Temas

Cádiz

Vaticano