La Lotería Nacional deja un primer premio en El Berrón y un segundo en Oviedo
E. C.
Jueves, 21 de agosto 2025, 21:39
La Lotería Nacional ha dejado este jueves un primer premio en El Berrón. El 43.920 ha sido agraciado con 300.000 euros al número y ha sido vendido en la administración de la Avenida de Oviedo, 28.
El segundo premio de este jueves también ha pasado por Asturias, y se ha fijado en Oviedo. Allí, el 12.131 reparte 60.000 euros al número y ha sido despachado en la administración de la calle Jovellanos, 8.
