El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gelabert y Dubasin, en un acto con niños cambiando cromos. Falta Gaspar. Arnaldo García
Fondo Norte

El tridente del Sporting de Gijón

Dubasin, Gelabert y Gaspar serán diferenciales en la categoría, la clave de las opciones rojiblancas de ascenso

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:04

Empezar la Liga con dos victorias, por menores que fueran los rivales, inyecta una dosis de optimismo 'súper' en el depósito de gasolina rojiblanco. La ... larga travesía del desierto que supone una competición con 42 partidos se ve con mejores ojos teniendo esos seis puntos iniciales en el zurrón, que aspiramos a convertir en nueve el viernes contra la Leonesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  8. 8 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  9. 9 Asturias vuelca los esfuerzos en Ibias con los vecinos desalojados en helicóptero: «Por tierra ya era imposible»
  10. 10 ¿Cuándo lloverá en Asturias? La previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tridente del Sporting de Gijón

El tridente del Sporting de Gijón